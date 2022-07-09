Fenerbahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Norveçli golcü Alexander Sörloth için kulübü RB Leipzig'den ilginç bir paylaşım geldi.

Bir Fenerbahçe taraftarının RB Leipzig Twitter hesabına gönderdiği "Sörloth'u bize verin" mesajına, kulüp hesabından "Hayır" yanıtı verildi.