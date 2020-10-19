RB Leipzig Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler.

RB Leipzig Başakşehir maçı için geri sayım başladı. 2020-2021 Şampiyonlar Ligi sezonu ilk maçında temsilcimiz Başakşehir, Almanya'da 3 puan arayacak. İşte büyük bir heyecana sahne olması beklenen RB Leipzig Başakşehir maçı ile ilgili ayrıntılar...

RB LEIPZIG BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RB Leipzig Başakşehir arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi yarın saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

RB Leipzig: Gulácsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angeliño, Halstenberg, Henrichs, Adams, Nkunku, Dani Olmo, Forsberg.

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba.