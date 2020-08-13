UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Almanya'dan RB Leipzig ile İspanyol ekibi Atletico Madrid, Portekiz'in Lizbon şehrindeki Jose Alvalade Stadı'nda karşı karşıya geliyor.

RB LEIPZIG - ATLETICO MADRID

Stat: Jose Alvalade

SAAT: 22:00

HAKEM: Szymon Marciniak (Polonya)

YAYIN: BeIN Sports 1

RB LEIPZIG: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Laimer, Kampl, Angelino, Nkunku, Poulsen, Dani Olmo

ATLETICO MADRID: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi, Koke, Hector Herrera, Saul, Carrasco, Llorente, Diego Costa