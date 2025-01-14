Razvan Lucescu'nun cezasına indirim!

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu'nun cezasında indirime gidildi.

Lucescu ve 4 yardımcısı, AEK maçı sonrası otopark alanında taraftarlara saldırdığı için 4 ay men cezası almıştı.

Yunanistan Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Rumen teknik adamın cezasını 1 ay 15 güne indirildiğini açıkladı.

Razvan Lucescu, 16 Şubat'ta oynanacak PAOK-Lamia maçında kulübedeki yerini alacak.

NE OLMUŞTU?

AEK'nin PAOK'u 1-0 yendiği maçta sırasında olaylar yaşandı. İki ezeli rakip arasındaki olay maç sonrasında da devam etti. Soyunma odası koridorlarındaki atışmalar, otopark alanına taşındı. Takım otobüsüne gidiş sırasında Razvan Lucescu ve 4 yardımcısı, AEK takımı taraftarlarıyla kavga etti.

Uzun süren incelemeler ve polis ile güvenlik kameralarından gelen görüntüler sonucu Razvan Lucescu ve yardımcıları Pantelis Konstantinidis, Georgios Tsonakas, Georgios Theodoridis ve Athanasios Kapoulas'a 4 ay boyunca maçlardan men ve soyunma odasına girememe cezası verildi. Ayrıca, 5 isme 15 biner euro para cezası verildi.