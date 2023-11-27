Raziye'nin ölümünde flaş gelişme!

REKLAM advertisement1

Kayseri'de, 11'inci kattaki evinin balkonundan düşen Raziye Ebru Erciyes'in (33) ölümüyle ilgili, eşi Hasan Devran Erciyes'e (33) tutuksuz yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Emre Mahallesi Göksu Sokak'ta oturan Raziye Ebru Erciyes, 20 Haziran 2021'de saat 04.30 sıralarında 11'inci kattaki evinin balkonundan düşüp, hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli olarak gözaltına alınan 8 yıllık eşi Hasan Devran Erciyes, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Erciyes hakkında, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"SIÇRADIM AMA TUTAMADIM"

Davanın ilk duruşmasında ifade veren sanık Erciyes, "Ebru, cama sıçradığında ben de sıçradım ama tutamadım. Hemen kendini aşağı attı. Amacım, Ebru'yu yakalamaktı. Fakat mümkün olmadı. Muhtemelen peteğe basıp, atlamış olabilir" dedi.

5 MAYIS'TAKİ DURUŞMADA SAVCI BERAAT İSTEDİ

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Mayıs'ta görülen davanın karar duruşmasında, savcı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar edip, sanık Erciyes'in üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verilmesini istedi.

"HER ŞEYİ ANLATTIM, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Hasan Devran Erciyes ise son sözünde, "Diyeceğim bir şey yok. Her şeyi olduğu gibi anlattım. Beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Hasan Devran Erciyes'in, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan beraatine hükmetti.

BAKANLIK VE YAKINLARINDAN KARARA İTİRAZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ve ölen Erciyes'in şikâyetçi yakınları, karara itiraz edip, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde, sanığın, iddianame doğrultusunda müebbet hapisle cezalandırılması gerektiği belirtildi.

YEREL MAHKEMENİN KARARI ONANDI

Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi'nde yapılan incelemede, yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvurunun esastan reddine karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.