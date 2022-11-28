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Haberler Dünya

Raylara düşen yolcu son anda kurtuldu: New York metrosundaki o anlar anbean kaydedildi

ABD'nin New York eyaletinde metro istasyonunda raylara düşen yolcu, polisler tarafından son anda kurtarıldı. Yolcunun kurtarılma anı, polislerin vücut kamerası tarafından anbean kaydedildi

Giriş: 28.11.2022 - 13:02 | Güncelleme: ABONE OL
Raylara düşen yolcu son anda kurtuldu: New York metrosundaki o anlar anbean kaydedildi
Raylara düşen yolcu son anda kurtuldu
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Reuters / HABERTURK.COM

ABD'nin New York eyaletine bağlı Manhattan'daki metro istasyonunda raylara düşmek üzere bir adam, iki polis memuru tarafından kurtarıldı. Raylara düşen vatandaşın kurtarılma anı polisin vücut kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Polisin kaza sonucu düştüğünü söylediği adam elinden ve sırtından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis memurları, istasyonda devriye gezerken bir kargaşa gördüklerini ve olaya hemen müdahale ettiklerini söyledi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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