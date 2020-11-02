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Hollanda'nın Rotterdam kentinin dışındaki bir istasyonda güvenlik bariyerlerini aşan metro, plastikten yapılmış balina heykelinin kuyruğunda asılı kaldı.

Rotterdam kentinin Spijkenisse bölgesindeki De Akkers istasyonunu geçen metro kazasında makinist olaydan yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olmadığı bildirildi.

Kazada ölen ya da yaralananın olmaması 'mucize' olarak değerlendirildi.

Sudan çıkan iki kuyruk heykelini yapan sanatçı Maarten Struijs, heykelin metroyu taşıyabilmesine şaşırdığını belirtti.

Struijs, "Böyle bir şey olacağını hayal bile edemezdim. Heykelin bu kadar güçlü olmasına şaşırdım. 20 yıldır istasyonda duran plastik heykelin bir treni tutmasını beklemezsiniz" dedi.

Yetkililer bölgenin eski haline getirilmesinin zaman alacağını ancak diğer trenlerin seferlerine devam edebileceğini açıkladı.

Öte yandan yaşanan tren kazasının nedeni henüz belirlenemedi.

Save by the Whale's Tail adlı sanat eseri, De Akkers istasyonuna 2002 yılında dikilmişti.