Ray J, "Hayatımda hiç seks kasedi sızdırmadım. Hiçbir zaman herhangi bir şeyin sızıntısı olmadı. Kris Jenner, Kim ve benim aramda her zaman bir anlaşma ve ortaklık oldu ve bu şeyin başlangıcından beri her zaman ortak olduk." ifadelerini kullandı.