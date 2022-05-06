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Ray J: Kim Kardashian'la seks kasedini sözleşme yaparak yayınladı

Ray J: Kim Kardashian'la seks kasedini sözleşme yaparak yayınladık!

Amerikalı şarkıcı Ray J, bir dönem aşk yaşadığı reality show yıldızı Kim Kardashian ile çektiği seks kasedi hakkında ilk kez konuştu. Kasedi kendisinin sızdırmadığını ifade eden müzisyen, yayınlanma aşamalarının Kardashian ile anlaşarak ve sözleşmeyle gerçekleştirdiklerini ileri sürdü

06.05.2022 - 17:51 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü şarkıcı Ray J, eski sevgilisi Kim Kardashian ile geçmişte çektiği seks kasediyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

  • "ADIM KÖTÜYE KULLANILDI"

    Yıllar sonra konuyla ilgili ilk kez Daily Mail'e konuşan J, kasedi kendisinin sızdırmadığını ve adının kötüye kullanıldığını söyledi. 

  • Gerçek adı Ray Norwood olan 41 yaşındaki şarkıcı, Kardashian ile birlikte çektikleri kasetlerin hiçbirinin bir kopyasına sahip olmadığını belirtti.

  • Ray J, sadece Kim Kardashian'ın 2002 ile 2009 yılları arasında kendisine gönderdiği fotoğraf ve metinleri sakladığını söyledi.

  • Amerikalı yıldız, "14 yıldan fazla bir süredir gölgelerde oturup Kardashian'ların adımı kötüye kullanmasına ve yıllar boyunca milyarlarca dolar kazanmasına izin verdim. Hiç konuşmadığım bir konu hakkında artık konuşuyorum." dedi.

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