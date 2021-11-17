Raviş'ten "Kalbinde Kalmasın"

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"Güzel Kadın", "Yara", "Hadi Yine Sev Beni", "Seviyorum Desem" gibi milyon dinlemelere ulaşan birçok çalışmasıyla müzik piyasasında varlığını devam ettiren ve yaptığı çalışmalar ile dinleyicilerin kalbine taht kuran Raviş, yepyeni çalışması "Kalbinde Kalmasın"ı yayınladı.

Söz-Müziği Turgut Raviş'e ait olan çalışmanın aranje, mix-mastering ve klip yönetmenliğini aynı zamanda vokalisti olan Utku Çılgın üstlendi.

Raviş'in yeni çalışması "Kalbinde Kalmasın", tüm dijital platformlarda yerini aldı.