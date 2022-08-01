Rauf Altıntak yaşamını yitirdi

Geleneksel Türk tiyatrosu "Ustalık ve Uzmanlık Belgesi" sahibi ödüllü oyuncu Rauf Altıntak, 76 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız, geleneksel tiyatromuzun ustalarından Rauf Altıntak'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
Rauf Altıntak'ın cenazesi 1 Ağustos saat 10:30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Usta isim, Sarıyer Kireçburnu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kireçburnu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
RAUF ALTINTAK HAKKINDA
İstanbul'da 1946'da dünyaya gelen Rauf Altıntak, küçük yaşlarda başlayan resim ve Karagöz oynatma merakıyla ilkokulda Doğan Kardeş Çocuk Mecmuası'nın açtığı resim yarışmasına katılarak yaptığı şeffaf-karton Karagöz figürleriyle İstanbul birincisi oldu.
Altıntak, 1961'de başladığı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Tiyatro Okulu'nda çocuk tiyatroları uzmanı rejisör Ferih Egemen'den tiyatro eğitimi gördü.
Okulda ilk olarak "Ben Çalmadım" adlı sahne oyununda başrol verilen sanatçı, 1962'de İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi'nde Sadi Yaver Ataman idaresinde Folklorik Eğitim ve Halk Tiyatrosu ders çalışmalarına devam etti.
Rauf Altıntak, 1963'te İBB Şehir Tiyatroları'na girdi ve stajyerliğini tamamlayarak sanatkar-aktör unvanını aldı. Muhsin Ertuğrul ve Vasfi Rıza Zobu gibi isimlere asistanlık yapan Altıntak, tatbiki çağdaş aktörlük, rejisörlük ve makyaj dersleri aldı.
Klasik Batı Tiyatrosu'nun yanı sıra kendisine rehber seçtiği Zobu'dan Türk Üslubu, Oyunculuk Tarihi, Türk Temaşa Sanatları, Eski İstanbul Yaşayışı, Giyim-Kuşam Biçimi, Karagöz Yapım ve Oynatımı derslerini talim ederek öğrenen sanatçı, 1975'te Muhsin Ertuğrul tarafından kurdurulan Gezici Tiyatro ve Tarihi Türk Temaşası Ekibinin kolbaşlığına getirildi.
Muhsin Ertuğrul'un Geleneksel Türk tiyatrosu "Ustalık ve Uzmanlık Belgesi" verdiği Altıntak, 1985'te Avni Dilligil Tiyatro Özel Ödülü ve 2001'de Gösteri Sanatları Merkezi Yılın Tiyatro Adamı Ödülünün sahibi oldu.
Sinema ve dizilerde de rol alan Rauf Altıntak, Şehir Tiyatroları'nda "3. Selim (Kılıç Ve Ney)", "Ali Baba Ve Kırk Haramiler", "Alis Harikalar Ülkesinde", "Balaban Ağa", "Boğaç Han (Dede Korkut)", "Cyrano de Bergerac", "Hamlet", "İbiş'in Rüyası", "İstanbul'un Gözleri Mahmur", "Kezban", "Köşebaşı", "Misafir", "Resimli Osmanlı Tarihi" ve "Şu Bizim Evliya Çelebi"nin de arasında bulunduğu oyunlarda seyirci karşısına çıktı.
Fotoğraflar: İHA
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