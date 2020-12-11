Rasulayn şehitlerine gözyaşlarıyla veda

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Suriye'nin Rasulayn kentinde terör örgütü PKK/YPG'nin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un (34) cenazesi, evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Akdeniz Üniversitesi Camii´ne getirildi. Burada şehit cenazesini, çok sayıda vatandaş karşıladı.

Cami girişinde avluya girmek isteyen cemaatin ateşi ölçüldü. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuğba Vural Çokal ve Kemal Çelik, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, şehidin babası Zeki, annesi Ömrüye, kardeşi Gonca ile şehidin Suriye´de görevli olan kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt katıldı.

Tören için cami avlusuna gelen bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu aile ile yakından ilgilenerek taziyede bulundu. İl Müftüsü Osman Artan´ın kıldırdığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Bakanlar Çavuşoğlu ve Soylu, namazın ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un tabutunun cenaze arazına kadar taşınmasına eşlik etti. Her iki bakan, en önde tabutu omuzladı. Şehit Yüzbaşı Kurt'un cenazesi Uncalı Şehitliği'ne götürülerek topağa verildi.

UZMAN ÇAVUŞ ANAR, ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar da, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.