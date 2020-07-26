Rasulayn ilçesinde sebze pazarında bombalı terör saldırısı: 5 ölü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında patlama meydana geldi.
Motosiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, biri çocuk 2’si kadın toplam 5 sivil öldü, en az 10 sivil yaralandı. Durumu ağır bir yaralı Türkiye’ye sevk edildi. Terör saldırısı sonucu iş yerleri de zarar gördü.
Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad sivil yerleşimlerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.
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