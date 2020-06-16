Rasulayn'da yakalanan YPG/PKK'lı teröriste ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Suriyeli sanık Ahmed Ferhan Mehmed katıldı.

Sanık Mehmed, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, örgütle bağının olmadığını iddia etti.

Duruşma savcısı ise sanığın uzun süredir aktif silah kullanan bir örgüt mensubu olduğunun delillerle tespit edildiğini belirtti.

Sanığın, terör örgütü YPG/PKK'ya karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında örgüt saflarındayken suçüstü yakalandığı vurgulanarak, cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmed Ferhan Mehmed'e, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.