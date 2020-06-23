Rasulayn'da bombalı terör saldırısı: 3 ölü

AA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından YPG/PKK’den temizlenen, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn'ın Tel halef köyünde bomba düzeneği kurulu bir araç infilak ettirildi.

Patlama sonucu, 3 sivil hayatını kaybederken, 10 sivil yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Çok sayıda dükkan ve iş yeri zarar gördü.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.