Rastgele olamayacak kadar harika tesadüfler
Hayat bir yolculuktan ibarettir ve bazı zamanlarda karşımıza o kadar harika bir tesadüf çıkar ki bunun basit bir denk gelme olmadığını bilir ve yaşama karşı yeni bir bakış açısı kazanırsınız.
- 1
“Bu pencere arka bahçemin sanki 4 farklı mevsimdeymiş gibi görünmesini sağlıyor.”
- 2
“Bunu resim çerçevesi ararken buldum.”
- 3
“Tamamen tesadüfen bu caddedeki ağaçlar binaların renkleriyle eşleşiyordu.”
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- 4
Harika bir uyum.
- 5
"60'ların başında Mississippi'nin farklı kasabalarında yaşayan annem ve babamın her ikisi de midilli ile kapı kapı dolaşan bir fotoğrafçı tarafından ziyaret edildi. Üniversitede tanıştıklarında aynı midilli üzerinde fotoğraflarının çekildiğini fark ettiler."
- 6
“28 yıl arayla benim ve oğlumun doğumunu yaptıran hemşire aynı.”
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- 7
“Ben ve eşim.”
- 8
"Kaplumbağaya benzeyen ağaç."
- 9
“Mükemmel zamanlanmış bu fotoğraf bombası.”
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- 10
"Parmak arası terliklerimin tasarımı kıyıya uyuyor."
Kaynak: Reddit, Imgur