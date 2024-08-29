Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Rastgele ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Rastgele ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı

        Bayrampaşa'da bir iş yerinin önünde oturan grup kendi arasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iki kişi üzerinde bulunan silahla sağa sola ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler Ali Şen ve A.Ç.'ye isabet etti. Ali Şen hayatını kaybetti A.Ç. ise ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 23:46 Güncelleme: 29.08.2024 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rastgele ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DHA'nın haberine göre olay; saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi, Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri önünde oturan ve sohbet eden grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Grup içinde bulunan iki kişi yanlarında bulunan silah ile rast gele ateş etmeye başladı.

        Silahtan çıkan mermiler A. Ç. ve Ali Şen’e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Şen hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        "Şapkadan Rafa çıktı"
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Habertürk Anasayfa