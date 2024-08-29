Rastgele ateş ettiler: 1 ölü, 1 yaralı

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DHA'nın haberine göre olay; saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi, Millet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri önünde oturan ve sohbet eden grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Grup içinde bulunan iki kişi yanlarında bulunan silah ile rast gele ateş etmeye başladı.

Silahtan çıkan mermiler A. Ç. ve Ali Şen’e isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Şen hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.