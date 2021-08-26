Rastgele ateş açtılar! 4 yaralı

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan Lunapark köşesinde

karpuz satılan seyyar manavda husumetlileriyle karşılaşan iki kişi, tabancalarını çıkarıp rastgele ateş etmeye başladı.

BABA VE OĞUL YARALANDI

Açılan ateşte manavda oturan M.T. ve U.B. mermilerden kaçmaya çalışırken yaralandılar, saldırganlar ise yaralıların peşinden ateş etmeye devam etti. Bu sırada eğlence için Lunaparka gelen M.E. ve 3.5 yaşındaki oğlu K.A.E.'de çıkış kapısının önünde kendilerine isabet eden mermilerden dolayı yaralandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Silah sesleri üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu olayda çevredeki bazı araçlar ve seyyar tezgahlara da kurşun isabet ettiği görüldü. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.