Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Gelişim Direktörlüğü Antrenör Eğitimcisi Rasim Kara; şampiyonluk yarışından genç teknik adamların yetiştirilmesi ve Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin göreve gelmesi hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Önder Karaveli'nin Beşiktaş'ın başında kalması gerektiğinin altını çizen Rasim Kara, "Ben Önder hocanın çocukluğunu biliyorum. Yakından tanıyan birisiyim. TFF etkinliklerinde de zaman zaman kendisine görev vermiştik. Çalışkan, dürüst, üstüne koyma çalışan bir isim. Şans geldi. İyi de kullandı şansını. Süper Kupa maçını da kazanırsa en azından sezon sonuna kadar kalacağını düşünüyorum. Bence kalmalı da. Trabzonspor açık ara şampiyon olur. 3 büyük takım; iki ileri, bir geri devam ediyor. Trabzonspor puan farkını daha da açacaktır. Çünkü iyi oynuyorlar. Ben Sayın başkan Ahmet Nur Çebi'ye şampiyonluk konusunda katılmıyorum. Hal böyle olunca da yabancı bir hoca yerine en azından bu sezon sonuna kadar Önder hoca ile devam edilmeli. Sonrasında da Önder hoca ile yola devam edilebilir" ifadelerini kullandı.
"GELECEK YILLARDA AVRUPA'YA TEKNİK DİREKTÖR DE İHRAÇ EDEBİLİRİZ"
Süper Lig'de son zamanlarda çok sayıda genç teknik direktörün görev aldığını ve görev alan isimlerin başarılı olduklarını söyleyen Kara, "Genç ve iyi teknik direktörlerimiz yetişiyor. Emre gibi, Volkan gibi... Konyaspor'da İlhan Palut iyi işler yapıyor. Ömer Erdoğan var. Gelecek yıllarda Avrupa'ya teknik direktör de ihraç edebiliriz. Burada teknik adamlarımızın kendini geliştirmesi önemli. En azından 1 yabancı dil bilmek zorundalar. Kendilerini geliştirmeleri halinde yurt dışında görev alacaklardır" şeklinde konuştu.
"GENÇ OYUNCULARIMIZ AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE"
Genç oyuncuların Avrupa'dan takip edildiğini söyleyen Kara, "Birçok genç oyuncumuz Avrupa'ya gidiyor. Zamanla daha da fazla oyuncu ve teknik adam yurt dışına gidecektir. Hem oyuncu hem teknik adam yetiştirme konusunda iyi seviyedeyiz. Altyapılarımıza bakınca genç oyuncularımız Avrupa'nın takibinde. Eğitim sistemimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!