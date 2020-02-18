Rasim Aksan'ın 'Neo'su Galerist'te

18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz 15 yıllık üretiminde ağırlıklı olarak içinde yaşadığımız dünya ve bununla uyumsuz sanal görseller dünyası arasındaki çatışma ve gürültünün toplum üzerindeki etkilerini inceleyen Rasim Aksan’ın 4. kişisel sergisi 'Neo' 21 Şubat'ta Galerist'te açılıyor.
Üretimleri, günümüzde insan bedenine yöneltilmiş estetik beklentiler ve kurgusal algılara odaklanan Aksan ‘Neo’da hiper gerçekçi kalemi ve akrilik airbrush tekniği ile daima maruz kaldığımız değişken ve tutarsız görsel bombardımanı merkeze alıyor. Sanatçının bilimsel bir titizlikle araştırarak internetten derlediği imgeler, zamansız ve sürreal bir düzlemde bir araya gelerek, önceden belirlenmiş ahlaki kodlar ile çağımız toplumunun voyörist kültürü arasındaki çatışmaya dikkatimizi çekiyor.
Rasim Aksan’ın resimlerindeki Adem ve Havva figurleri, Dünya üzerinde süzülen melek tasvirleri ve kumaş dalgaları ilahi bir atmosfer yaratırken, tezat olarak yer alan erotize kadın bedenleri, çizgi film karakterli duvar kağıtları ve neon tabelalar günlük hayatımızla günümüz görsel kültürü arasındaki çelişkiyi vurguluyor.
Michelangelo’nun ‘Adem’in Yaratılışı’ndan (The Creation of Adam),Hubert ve Jan van Eyck’in ünlü Gent altar panosu ‘Mistik Kuzunun Tapınması’na (Adoration of the Mystic Lamb),sanatçı özenle seçtiği kısım ve figürleri hayali mekanlarda bir araya getiriyor. Aksan, böylelikle bir duvar freski resmederken aynı zamanda onları farklı perspektif, renk ve derinlik algısı üzerinden yeniden yorumluyor.
Tavşanlar şehvet, köpekler sadakat, kediler dikkat, domuzlar zevk düşkünlüğü, yılanlar kötülük gibi yalnızca sanat tarihi sembolizmleri olarak değil; canlı ya da oyuncak bu sergide hayvanlar aynı zamanda din ve ahlaki değerlerin muğlaklığında masumiyeti işaret etmek için yer alıyorlar. Eserlerinde Aksan, dini ve kültürel sembollerle çağdaş imgeleri bir araya getirdiği, zaman düzleminden bağımsız sahneler kurguluyor. Sergide yer alan en büyük eser, panellerden oluşmasıyla tarihi altar panolarıyla biçimsel benzerlik taşıyor. Bu oldukça renkli komposizyonda sanatçı yüzü aşkın buluntu görseli bir araya getirerek melekler, sevgililer ve kadın tasvirleri ile eşsiz, romantize edilmiş güzellik algısını inceliyor ve sınıyor.
Aksan’ın ikilemlerle dolu görsel dünyasına kapıları aralayan ‘Neo’, 21 Mart 2020 tarihine kadar Galerist’te izlenebilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!