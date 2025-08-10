Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Tümosan Konyaspor
        KON
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Transfer Rashica'ya kapı açık! - Futbol Haberleri

        Rashica'ya kapı açık!

        Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta takımdan ayrılacaklar da netleşmeye başladı. Siyah-beyazlı yönetim, Milot Rashica'ya gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır. Bu bölge için en büyük aday ise Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny.

        Giriş: 10.08.2025 - 12:45 Güncelleme: 10.08.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken sağ kanada hamle yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor.

        • 2

          Önceliği sol kanat transferine veren siyah-beyazlılarda sağ kanada yapılacak hamle için ise gözler Milot Rashica'nın üzerinde...

        • 3

          Kosovalı futbolcunun talipleri olduğu konuşulsa da henüz somut bir teklif gelmedi.

        • 4

          Beşiktaş yönetimi, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

        • 5

          Rashica'yı satmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, bunun gerçekleşmesi halinde ise sağ kanat transferinde de gaza basacak.

        • 6

          Bu bölge için en büyük aday ise Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny...

        • 7

          Siyah-beyazlılar, Rashica'da yaşanacak hareketliliğe göre Çek oyuncunun transferi için temaslara başlayacak.

        • 8

          Beşiktaş forması altında 83 maçta süre bulan Rashica, 10 gol attı ve 19 asist yaptı.

        • 9

          Beşiktaşlı taraftarların Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta oyundan çıkarken tepki gösterdiği Rashica'nın 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        Grok Taylor Swift'i soydu
        Grok Taylor Swift'i soydu
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa