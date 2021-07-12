İtalya ile İngiltere, yenilgisiz geldikleri EURO 2020 finalinde Wembley'de mücadele etti. Normal süresi 1-1 sonuçlanan maçta uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca kazanan penaltı atışlarıyla İtalya oldu. İkinci uzatma devresinin tamamlanmasına yaklaşık iki dakika kala İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate oyuncu değişikliğine başvururken penaltı vuruşları için Marcus Rashford ve Jadon Sancho'yu oyuna aldı.

İtalya'da Berardi, Bonucci, Bernardeschi penaltı atışlarını golle değerlendirirken, Belotti ve Jorginho ise penaltıdan faydalanamadı. İngiltere'de Kane ile Maguire'ın penaltıları golle sonuçlanırken, Rashford, Sancho ve Saka penaltıdan faydalanamadı. Penaltılar sonunda İngiltere'yi 3-2 mağlup eden İtalya, kupanın sahibi oldu. Gareth Southgate'in penaltı kumarı işe yaramazken maçın ardından Rashford, Sancho ve Saka'nın sosyal medya hesaplarına ırkçı saldırılarda bulunuldu.

Southgate BBC’ye, "Bana bağlı, antrenmanda yaptıklarımıza dayanarak penaltı kullanacaklara ben karar verdim. Kimse tek başına değil, ekip olarak birlikte kazandık.' açıklamasında bulundu