İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 2-1'lik skorla kazandı. İlk yarısı 0-0 biten derbide Manchester City, 60. dakikada Jack Grealish ile öne geçti.

Manchester United, 78. dakikada Bruno Fernandes ile eşitliği sağladı. Gol öncesinde Marcus Rashford'ın ofsayt olduğu yönünde Manchester Cityli oyuncular büyük itirazlarda bulundu ancak VAR onayının ardından gol geçerlilik kazandı.

Manchester City cephesi, 87. dakikada Erling Haaland'a yapılan hareket nedeniyle penaltı da bekledi ancak maçın hakemi Stuart Attwel devam kararı verdi.