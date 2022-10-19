HİNT YAĞI SAÇA NASIL UYGULANIR?

Hint yağı genel olarak saça maske şeklinde uygulanır. Diğer saç için uygun olan yağlar ile karıştırılarak kullanımı da mümkündür. Birkaç saat bekletildikten sonra durulanan saça dilenirse Hint yağı ile birlikte E vitamini ve B vitamini ampulleri de karıştırılabilir. 15-20 dakika saçınızda beklettikten sonra ılık suyla durulayın.