UEFA Avrupa Ligi B grubu maçında Rapid Wien ile Arsenal, Allianz Stadyumu'nda karşılaştı. Arsenal maçı 2-1 kazandı.

Avusturya temsilcisi 51. dakikada Taxiarchis Fountas ile öne geçti. Karşılaşmada Arsenal'in golleri 70. dakikada David Luiz ve 74. dakikada Aubameyang'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte İngiliz temsilcisi gruplara 3 puanla başladı.

Grubun diğer maçında Molde, Dundalk'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Arsenal, Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında sahasında Dundalk ile karşılaşacak. Rapid Wien ise aynı haftada Molde'ye konuk olacak.