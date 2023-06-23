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Raphael Guerreiro, Bayern Münih’te

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 7 sezondur Borussia Dortmund forması giyen Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Giriş: 23.06.2023 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL
Raphael Guerreiro, Bayern Münih’te
İHA

Bayern Münih, serbest statüsünde bulunan Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro’yu transfer etti. Bavyera ekibi, resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Guerreiro ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu 7 sezondur formasını giydiği Borussia Dortmund'dan sezon sonunda ayrılmıştı.

2022-2023 sezonunda Dortmund ile 36 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu 6 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Dortmund ile toplamda 224 resmi müsabakada ise 40 gol, 50 asist ile oynadı.

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