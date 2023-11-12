Raphael Dwamena sahada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!
Egnatia Rrogozhine ile Partizani Tirana arasında oynanan Arnavutluk Süper Lig maçında üzücü bir olay yaşandı. Ev sahibi ekibin golcü oyuncusu Raphael Dwamena, maç esnasında kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. 28 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği açıklandı.
Arnavutluk Süper Ligi'nde oynanan Egnatia Rrogozhine - Partizani Tirana maçında futbolseverleri yasa boğan bir olay yaşandı. Mücadelede ilk yarı oynanırken, ev sahibi ekibin golcü futbolcusu Raphael Dwamena bir anda yere yığıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Ganalı oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
2021 YILINDA DA YERE YIĞILMIŞTI
Gana Milli Takımı formasını da 9 kez giyen başarılı oyuncunun ölümü futbolseverleri yasa boğarken, 28 yaşındaki futbolcunun 2021 yılında da maç sırasında kalp rahatsızlığı yaşadığı ortaya çıktı.
Dwamena, Avusturya kulübü BW Linz'de forma giydiği dönemde, Avusturya Kupası son 16 turunda oynanan TSV Hartberg maçında yine yere yığılmıştı. Hastaneye kaldırılan Dwamena kurtarılırken, söz konusu karşılaşma iptal edilmişti. 2016/17 sezonunda Avusturya'daki performansıyla dikkat çeken oyuncunun kariyeri sık sık kalp rahatsızlığı nedeniyle sekteye uğramıştı.