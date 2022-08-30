Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti

Fazla kiloları nedeniyle sağlık problemleri yaşayan Muran, mide ameliyatı olmuştu.

Ameliyat sonrası durumu kötüleşen Muran, damarlarında pıhtı birikmesi teşhisiyle hastaneye yatırılmıştı.

Rap sanatçısı Ceza, Muran’ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu:

“Selim Muran kardeşimizi kaybettik…Kendisine rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.”

Rapçi Fuat ise paylaşımında "Üzüntüm derin. Elveda Selim Muran kardeşim" dedi.

Muran, ‘Sen de Bizdensin’, ‘Sana Söz’, ‘Çıkmaz Sokak’, ‘Samurai’, ‘Paradoks’, ‘Denemeye Değer’ gibi eserleriyle biliniyordu.