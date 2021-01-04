Rap grubu Nefer'in "Feza" adlı şarkısı müzikseverlerle buluştu

AA

Albümün çıkış parçası Feza'nın klibinde, Teber, Tozo, Çelebi ve Asaf adlarıyla tanınan grup üyelerine, Abdusselam Akbaş eşlik etti.

Albümde ayrıca "Ölü Demeyiniz" ve "Yükselir Seslerimiz" şarkıları da müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Teber adıyla tanınan Ömer Faruk Bozdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nefer'in çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, "10 yılı aşkın bir rap müzik macerasına sahibiz. Ekibimizin tamamı amatör stüdyoların tozunu yutmuş, kendi halinde müzik üretmeye çalışmış kişiler." dedi.

YediHilal sayesinde bir araya geldiklerini dile getiren Bozdemir, "2020 yılının başında YediHilal bünyesinde 'Rap Atölyesi' yapıldı. Akabinde genel merkez binasına bir stüdyo kuruldu. Biz de şu an tüm çalışmalarımızı burada yürütüyoruz." diye konuştu.

- "Söyleyecek çok sözümüz, savunacağımız çok değerimiz var."

Hazırlık, çekim ve montajıyla beraber, profesyonel bir destek almadan 2 hafta gibi kısa bir sürede klibi kendi imkanlarıyla tamamladıklarını aktaran Bozdemir, şunları söyledi:

"Rap müzikte her MC'nin yani söyleyen kişinin, kendi sözlerini yazması atlanılmaması gereken önemli bir meseledir. O yüzden nakarat hariç tüm sözler grubumuzdaki MC'lere ait. Feza parçasının müziğini özellikle, yaşadığımız toprakların ürettiği melodi türünden seçtik. Parçanın nakaratında Abdusselam Akbaş kardeşimiz bizi kırmayarak eşlik etti. Klipteki mekanları da şarkının temasına uygun tercih etmeye çalıştık. Maksadımız tarihi dokuyu yansıtabilmekti. Hafta sonu yasaklarından da istifadeyle hazır İstanbul boşken çekim izni alalım, hızlıca bitirelim dedik.

Albümün ismi 'Ribat'. Sözlükte, düşmana karşı sınır hattında nöbet tutmak, anlamına geliyor. Daha öncesinde bu müzik türüyle ilgilenmiş kişiler olarak nöbet noktasına geri döndüğümüzü bu şekilde ifade etmek istedik. EP ise terim olarak 'extended play'in kısaltması. Yani single olamayacak kadar uzun, albüm olamayacak kadar kısa çalışmalara verilen bir isim. Ribat EP, 'Feza', 'Ölü Demeyiniz' ve 'Yükselir Seslerimiz' isimleriyle 3 farklı tarza sahip parçadan oluşan bir çalışma. Albümün kapağında da bu farklılığa işaret etmek istedik. Tarihi bir 'Ribat' noktasını, 3 parça halinde şarkıların tarzlarına göre renklendirerek sunmuş olduk. Özetle, söyleyecek çok sözümüz, savunacağımız çok değerimiz var. Nöbet noktasındayız ve artık kalmaya devam edeceğiz."

- "Gençlere, gençlerin sevdiği dilden hitap ediyoruz"

YediHilal Genel Başkanı Salim Sarıyıldız ise gençlere yönelik düzenledikleri atölye çalışmalarından birinin de rap müzik alanında olduğunu belirterek, "Gençlere, gençlerin diliyle hitap edebilmek maksadıyla bu atölyeleri kuruyoruz. Gençlere, gençlerin sevdiği bir dilden hitap etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

YediHilal olarak kitap okuma, kısa film, fotoğrafçılık ve grafik atölyesi gibi çalışmalarla gençlere kültür sanat yoluyla ulaşmak istediklerini vurgulayan Sarıyıldız, rap müziğe de ilkokul çağından itibaren gençlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Sarıyıldız, albümdeki eserlerin müzik ve sözlerinin yanı sıra çekim, kurgu ve video klip çalışmalarını da atölyeye katılan gençlerin yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Daha önce Grup Sancaktar'ı kurmuştuk. Onların, ezgi-marş albümleri çıktı ve çalışmalarına devam ediyorlar. Rap müziğe de bu üç parçalık albümle başlamış olduk. İnşallah devamı gelecek. Sosyal medyanın doğasına uygun bir şekilde parçalar paylaşılmaya devam edecek. Temel hedefimiz, bu eserlerin bütün dünya gençleri tarafından dinlenmesi. Çünkü Müslümanların dertlerini, sıkıntılarını, davalarını, meselelerini, insanlara özellikle sanat yoluyla anlatabilmesinin önemli olduğuna inanıyoruz."

- Eseri, Teber, Tozo, Çelebi ve Asaf yorumladı

Eserde, Ömer Faruk Bozdemir'in yanı sıra "Tozo" adıyla Mehmet Eminoğlu, "Çelebi" adıyla Mehmet Şahin, "Asaf" ismiyle de Asaf Tekçam solist olarak yer aldı.

"Feza"nın sözleri şöyle:

"Selam getirdim size / Kaybettiğimiz dünyadan, orada insan pür mana / Acaba kaçımız hür hala, yaşıyoruz sahte bir hülyada / Yine de bir gün bitecek uykular, çıkacak ruhlar kuytudan / Sıyrılıp bütün bu kurgudan, tamamlanacak eksik vurgular / O gün gelene dek, bugün kaybolmuş gibi görünür verilen emek / Bu bitmeyen bir cenk, elemeye devam eder hayat denilen elek / Ben dik durdum kaybedişlerim ardımda hatırımda / Sıra yeni umutlar yeşertmekte ve yaşatabilmek sadrımda

Ecdada nefer, yaratana kul ol / Yaraları sar garibana yar ol / Var ol kalben, bura aslen / Kara mahzen esir ol bunu göremezsen / Gel gör yen, ama yem olma / Kılıcını iyi bile, bile bile nefsine / Olan harbine kör kalma, paslanma / Yara al, yarasıza yaslanma / Çivisiz dünya eseri beşerin / Beşerin görevi, çakmak çiviyi / Çakamaz çiviyi ki yoktur çekici /Çekip almalı geri kalmadan eli / Empati denizini kurutup / Çölde bir damlaya muhtaç bedevilerin / Hasedine sarılıp, kibrini kuşanıp / Tahribata sebep olmak emeli

O erler gönül fezasındalar / Toprakta sürünme ezasındalar

Sizce de vakti gelmedi mi dirilişin artık! / Hülyaları fazla şımarttık / Kükremiş sel gibiydik / Nasıl da damlalara karıştık / Nedir bu esfeli safilin halimiz böyle (he söyle) / Bizler ki insan ile beşer arasındaki en yegane farktık / Ah o erlerin izinde / Oturabilsem dizin dibinde / Belki de günün birinde / Yazılır adım defterlerinde /Bugünün muhabbetini başkalarına kaptırdık (pes etmek yok) / Yarını yar edebilmek için geçmişe sevdalandık

Sözlerim enkaz altında / Anılar hep benim aklımda / Terler dökülürken alnımdan / Şimşekler çakar yaşananlara / Gördüm ettim tecrübe dünyayı / İnsanları boş beleş sevdaları / Yaşayanlar için evren yarıldı / Bilseydi yapar mıydı yanlışları? / Ah dünya neylerse kadirsin / Hepimizin içindeki fanisin / Bedenden ayrılmaz ruhlarla / Kefenin cebine aitsin / Bunu bil bunu bil hareket et / Kurtuluş yolu sana da açık elbet / Kaçanlar ancak sürünecek / Nefer Anka gibi yükselecek."