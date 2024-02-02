Rangers'tan Rıdvan Yılmaz kararı: Galatasaray'a kötü haber!
Galatasaray'ın transfer gündemide olan milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın, Rangers'ta kalacağı iddia edildi. İşte detaylar...
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Transferde adı Galatasaray ile anılan Rıdvan Yılmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Daily Record'da yer alan habere göre Rangers'ın, 22 yaşındaki Rıdvan Yılmaz için Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ve oyuncuyu kadroda tutmak istediği söylendi.
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Haberin detaylarında ise Rangers'ın, 4.5 milyon eurodan taviz vermediği ve bu transferin bu yüzden gerçekleşmediği de iddia edildi.
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Rıdvan Yılmaz, bu sezon 17 maçta forma giyerken takımına 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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22 yaşındaki futbolcunun, Rangers ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.