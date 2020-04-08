Kulüpten yapılan açıklamada, İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin iptal edilip edilmemesine ilişkin oylama yapılacağı hatırlatıldı.

İptal kararı çıkması halinde bazı kulüplerin "haksız şekilde" küme düşeceği ve bu durumun "nefret uyandırıcı" olduğu savunulan açıklamada, "Rangers, maçların tamamı oynandığında sezonun tamamlanmış sayılacağına inanmaktadır. Mevcut kurallarda radikal değişiklikler yapılmasına en güçlü şekilde karşı çıkılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Rangers, Premiership'te 67 puanla ikinci sırada yer alırken, ligin iptali ve tescili halinde 80 puanlı lider Celtic şampiyon ilan edilecek.