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        Haberler Spor Futbol Rangers'ta Philippe Clement dönemi - Futbol Haberleri

        Rangers'ta Philippe Clement dönemi

        İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers'ta teknik direktörlük görevine Philippe Clement getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 18:14 Güncelleme: 15.10.2023 - 18:14
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        Rangers'ta Philippe Clement dönemi
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        Rangers'ta teknik direktörlük görevine Philippe Clement getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Belçikalı teknik adamla 3,5 sezonluk anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Bu sezon ligde zirve yarışında 8 hafta sonunda ezeli rakibi lider Celtic'in 7 puan gerisinde kalan Rangers'ta İngiliz Michael Beale'in teknik direktörlük görevine, ay başında son verilmişti.

        Futbolcu kökenli teknik adamlardan Philippe Clement, daha önce Beveren, Genk, Club Brugge ve Monaco takımlarını çalıştırmıştı.

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