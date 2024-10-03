Rangers- Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Rangers- Lyon maçına sayılı saatler kaldı. İlk hafta maçında Lyon, Olympiakos'u konuk etti ve maçı 2-0 kazandı. Öte yandan Rangers Malmö deplasmanına konuk oldu ve 2-0'lık skorla galip geldi. Peki, Rangers- Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Rıdvan Yılmaz forma giyebilecek mi? İşte detaylar...