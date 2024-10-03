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        Haberler Bilgi Yaşam Rangers- Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Rangers- Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının sonlanmasıyla gözler UEFA Avrupa Ligi maçlarına çevrildi. Bu kapsamda Rangers, Lyon'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde Rangers takımında eksikler bulunuyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Rangers- Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Rıdvan Yılmaz oynayacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 03.10.2024 - 16:42
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        • 1

          Rangers- Lyon maçına sayılı saatler kaldı. İlk hafta maçında Lyon, Olympiakos'u konuk etti ve maçı 2-0 kazandı. Öte yandan Rangers Malmö deplasmanına konuk oldu ve 2-0'lık skorla galip geldi. Peki, Rangers- Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Rıdvan Yılmaz forma giyebilecek mi? İşte detaylar...

        • 2

          RANGERS- LYON MAÇI NE ZAMAN?

          Rangers- Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı 3 Ekim Perşembe (bugün) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          RANGERS- LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu mücadele tabii spor 3 üzerinden yayınlanacak. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.

          Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 4

          RANGERS MUHTEMEL 11

          Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Kasanwirjo, Diomande, Barron, Cerny, Lawrence, Bajrami, Dessers

        • 5

          LYON MUHTEMEL 11

          Lucas Perri, Maitland, Caleta, Niakhate, Tagliafico, Tolisso, Matic, Nuamah, Cherki, Fofana, Lacazette

        • 6

          RIDVAN YILMAZ OYNAYACAK MI?

          Uyluk kası gerilmesi sakatlığı olan milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Lyon maçında forma giyemeyecek.

        • 7
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