RANGERS CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ibrox Park'ta oynanaak Rangers Celtic maçı bugün saat 15.30'da başlayacak mücadele Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Rangers: McGregor, Barisic, Helander, Goldson, Tavernier, Aribo, Davis, Kamara, Roofe, Hagi, Moreles

Celtic: Barkas, Fimpong, Ajer, Bitton, Laxalt, Soro, Christie, Turnbull, McGregor, Edouard, Griffiths