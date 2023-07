Randy Meisner hayatını kaybetti

Bir süredir kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile mücadele eden şarkıcı Randy Meisner'in ölüm haberi 'Eagles’ın internet sitesinden duyuruldu.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Bachman–Turner Overdrive grubundan Randy Bachman, paylaştığı başsağlığı mesajında, “Eagles müzisyeni Randy Meisner'ın aramızdan ayrılmasından dolayı üzgünüm. İnanılmaz bir şarkıcı, söz yazarı ve bas gitartisti. Arkadaşlarına ve ailesine sabır dilerim” dedi.

RANDY MEISNER HAKKINDA

Meisner, 1971'de grubun kuruluşunda yer almıştı. Grubun ünlü “Take It To The Limit” şarkısının vokalini de yapan şarkıcı, Californialı grubun dünyaca meşhur olmuş 'Hotel California' ve 'The Best of My Love' şarkılarına da katkılar sunmuştu.

Eagles, müzik otoriteleri tarafından tarihteki en başarılı gruplardan biri olarak gösteriliyordu. Dünya çapında 150 milyondan fazla albüm satmış ve 1998'de 'Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edilmişti.