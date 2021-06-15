Koronavirüs aşısı olmak isteyen milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği randevusuz aşı olunabilir mi sorusunun cevabını bir araya getirdik...

'TALEBİN YOĞUN OLMASI SEVİNDİRİCİ'

Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dün akşamdan itibaren bütün SGK'lılar da aşı yapma hakkı kazanınca sistemde ciddi bir yoğunluk olduğunu söyledi.

Savaşçı, "Hem e-Nabız hem de bizim aşı sırasında uyguladığımız aşılama uygulamasında veri girişinde sıkıntı var. Biz kişileri aşıladıktan sonra sisteme girmek zorundayız, her kişiden sonra yarım saat beklemek zorunda kalabiliyoruz. Bu bizim için sevindirici bir olay. Talebin bu kadar yoğun olması toplumumuzun aşıya ne kadar istekli olduğunu, gönüllü olduğunu ve artık bu salgından aşı ile kurtulabileceğine inandığını gösteriyor. Tabii ki yoğunluklar var. Halkımıza tavsiyemiz daha az yoğun olan bölge ve sağlık kuruluşlarından aşı talep etmeleri. Bizim de aşı uygulamamız iki kat artmış durumda" dedi.

'SIRASI GELENLERE RANDEVUSUZ AŞI YAPILABİLİYOR'

Doç. Dr. Savaşçı, sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı sırası gelen kişilere randevusuz aşı yapılabildiğini belirterek, "Randevu almadan aşı sırası gelen herkes aşı yaptırabiliyor.

Şu anda aşı birimlerimizde çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Hastanemizde de sistemden randevu alamamış sırası gelmiş vatandaşlarımıza aşıları yapılıyor. Biraz yoğunluk var. Orada bekleme süreleri açık alanda olmalı, kalabalık gelmemeliler.

Sadece aşı yaptıracak kişinin aşı birimine başvurması, maske ve mesafe kuralına uyması gerekmekte. Şu anda sağlık ocaklarımız, üniversite hastanelerimiz, özel hastanelerimiz, eğitim araştırma hastanelerimizin hepsinde aşılama yapılıyor. Vatandaşlarımız gereken ilgiyi gösteriyorlar" ifadesini kullandı.

Van'da sırası gelene randevusuz aşı uygulaması başlatıldı

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Covid-19 ile mücadele çalışmaları kapsamında sırası gelen vatandaşlara randevusuz aşı uygulaması başladı. Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ahmet Şen, "Özellikle pandeminin yeniden pik yapmaması için herkesi aşı yönünde duyarlı olmaya devet ediyoruz" dedi.

Kentte randevu sistemi ile Sinovac ve Biontech aşıları yapılmaya devam ederken, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak için randevusuz aşı uygulaması başlattı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Ahmet Şen, yapılan çalışmalarda şu ana kadar 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 86'sının birinci doz, yüzde 83'ünün ise ikinci doz aşılarını yaptıklarını belirtti.

Randevusuz aşı sistemi ile kentteki aşı oranını yüzde yüze çıkartmayı hedeflediklerini anlatan Dr. Şen, "Yakın zamanda bu rakamı, günde önce 800'e, sonra 1000'e çıkarmayı planlıyoruz. Ayda 30 bin kişinin aşılanması demek. Bu Van ve ilçelerin kısa sürede aşılanması anlamına gelmesi demektir. Uluslararası seyahatlerde aşı önemli, aşısız yurt dışına belki de çıkamayacağız" dedi.