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Haberler Sağlık

Randevusunu iptal etmeyene yaptırım

Randevusunu iptal ettirmeyen vatandaşlar 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak

Giriş: 23.12.2022 - 11:49 | Güncelleme: ABONE OL
Randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Randevusunu iptal etmeyene yaptırım
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerindeki randevu yoğunluğunu gidermek amacıyla harekete geçti.

Hastanelerde yaşanan yoğunluk, doktor randevusuna gitmeyenler nedeniyle suni olarak katlanıyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) alınan randevuya gitmeyenlere yaptırım uygulamaya karar verdi.

Yeni uygulamayla randevusunu iptal etmeyen kişiler 15 gün boyunca aynı branştan randevu alamayacak. Bu yaptırımla karşılaşmamak için hastalar randevu saatine kadar iptal işlemi gerçekleştirebilecek.

"GİTMEYECEĞİNİZ RANDEVUYU MHRS ÜZERİNDEN İPTAL EDİN"

Bakan Koca kasım ayında sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda bu konuya dikkat çekmişti.

Bakan Koca, "Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin" ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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