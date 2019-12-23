Randevuda ikinci gün

TÜRSAK tarafından gerçekleştirilen 22'nci Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali'nin ikinci gününde 'Dua'nın yapımcısı Egor Odintsov ile 'Heyecan Dolu Bir Hayat'ın senaristi ve yönetmeni Anna Yanovskaya izleyiciyle buluştu. Egor Odintsov'un söyleşisinde filmin gerçeklik üzerine tasarlandığından söz etti. Her tarihsel filmin kendine göre bir amacının olduğunu dile getiren Odintsov, 'Dua'nın gerçek hayattan uyarlandığını ama kurmaca ögeler de taşıdığını vurguladı.

'Heyecan Dolu Bir Hayat'ın senaristi ve yönetmeni Anna Yanovskaya ise filmini "Yakutistan'ın kendi film fenomenleri ortaya çıktı. Ben de orada bulunduğumda ve ekip arkadaşlarım Moskova'dan oraya geldiğinde biz de kendimizi biraz kaybettik. Toplum içinde yerimizi bulduk ve bizimle gelen ana karakter de film çekim sürecinde onlarla beraber yaşadıkça o da kendini toplumun içerisinde buldu. Yakutistan'daki insanların hayata nasıl baktıklarını ve felsefelerini görünce fikirlerim değişti" şeklinde anlattı.