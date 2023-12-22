'Randevu İstanbul'da ödüller verildi

Festival kapsamında, 'Türkiye ve İspanya: Ortak Yapım İmkanları' konulu panelde konuşmacı olarak yer alan yönetmen Pablo Maqueda; “Festivale ve bizi buraya davet ettikleri için festival ekibine çok teşekkür ederim. Dün gerçekleştirdiğimiz panel sinemaseverler için çok yararlıydı. Türkiye ve İspanya arasında ortak yapımlar için neler yapabileceğimiz hakkında konuştuk. Bugün burada filmimizin gösterimi yapıldı ve seyircinin gösterdiği ilgi bizi mutlu etti” şeklinde konuştu.

Yapımcı ve yazar Haizea Viana ise; “Festivale olan ilgiden ötürü çok mutluyuz. Bugün filmimizin gösterimi gerçekleşti. Farklı ülkelerdeki seyircilerin tepkilerini görmek ve yorumlarını dinlemek benim için çok önemli. Bu bizim buraya son gelişimiz olmayacak” diyerek ortak yapımlarının devam edeceğinin altını çizdi.

Festival kapsamında yönetmenlik atölyesi veren Samantha Lopez; “Bu kültürü tanımak bizim için çok önemliydi. Türkiye, İspanya ve Latin Amerika arasında güçlü yapımlar ortaya koyabiliriz. Bunun için araştırmalar yapacağız. Ayrıca bugün “Yönetmenlik Atölyesi” workshop verme şansım oldu. Film yapım süreci ile ilgili önemli noktalara değindik. Türkiye’de sinema açısından çok güçlü bir jenerasyon geliyor. Yeni nesilin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Son olarak İstanbul’da kalbimi bırakacağım, yeri benim için hep özel kalacak" dedi.