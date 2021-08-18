UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Danimarka ekibi Randers ile kozlarını paylaşamaya hazırlanıyor. İşte sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği Galatasaray Randers maçı ile ilgili bilgiler...



RANDERS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Randers - Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe günü Cepheus Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele Star'dan canlı yayınlanacak.



GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.