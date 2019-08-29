'Ran' Almanya'da

Nazım Hikmet'in şiirlerinden ve hayatından kesitler taşıyan 'Ran' adlı tiyatro oyunu Almanya turnesine çıkıyor. 'Ran', 7 Eylül'deki Berlin gösterisinin ardından Hamburg Essen ve Köln'de seyirciyle buluşacak. Oyun, Nazım Hikmet'in Bursa Cezaevi'nde yazdığı mektuplardan 'Benerci Kendini Niçin Öldürdü?' oyunundan Yürümek, Hasret, Nerden Gelip Nereye Gidiyoruz, Salkım Söğüt gibi şiirlerinden parçalarla kolaj bir metin olma özelliği taşıyor.

Nazım'ın şiir ve mektuplarından sahneye uyarlanan, Entropi Sahne prodüksiyonu 'Ran' oyununun eylül ayı programı şöyle:

7 Eylül Berlin

8 Eylül Hamburg

19 Eylül İstanbul Entropi Sahne

20 Eylül Essen

22 Eylül Köln