RAMS Başakşehir, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında üst sıraları hedefleyen RAMS Başakşehir, erteleme maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Müsabaka saat 20:00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.
Ligde oynadığı 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 20 puanla 13. sırada bulunuyor.
Yaptığı 18 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanla 8. sırada yer alıyor.
BA CEZALI
RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Ousseynou Ba, Kasımpaşa karşısında takımındaki yerini alamayacak.
Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor.
Opoku, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.