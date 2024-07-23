RAMS Başakşehir-La Fiorita maçını Milos Boskovic yönetecek

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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı ağırlayacağı müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Milos Boskovic yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Boskovic'in yardımcılıklarını Nikola Radulovic ile Vladislav Radenovic yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Dalibor Vujisic görev alacak.