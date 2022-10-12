Rampada kayınca atladı, altında can verdi

Bolu'da rampada kayan kamyondan atlayan sürücü hayatını kaybetti.

İbrahim Karakaya idaresindeki tavuk kasası yüklü kamyon, Kıbrıscık ilçesi Deveci köyü yakınlarında rampa çıkarken geri kaymaya başladı. Aracı durduramayınca atlamak isteyen sürücü kamyonun altında kaldı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Karakaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.