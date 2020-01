HABERTURK.COM

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 2. bölümünde Ramo, can dostu Boz’u kurtarmış, Cengiz’i vurmuştur. Gözünü karartıp her şeyi riske atan Ramo, Boz’la beraber eve döner. Haberi çoktan almış olan aile üyeleri öfkelidir. Ramo’nun meclisin kararını hiçe sayıp, başına buyruk davranması, bütün ailenin yok edilme fermanının da imzalanmasıdır. Her ne kadar aile üyeleri ona sırt çevirmiş görünse de Fidan ve Fatoş, Ramo’nun yanında durur.

Öte yandan Cengiz’in ölümü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düşer… Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo’dan hesap sormaya gider. Sibel, elindeki silahı Ramo’ya doğrultur ve babasının intikamını alacağını söyler. İkili hesaplaşır. Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle beraber Adana’da işler karışacak, Ramo bu hamlesinin bedelini hiç ummadığı bir şekilde ödeyecektir.

Ramo, bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

