Ramo'nun final sahnesi nefes kesti!

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Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Ramo'nun dün akşam ekrana gelen bölümünde, dokunulmazlık alan Yavuz, bir toplantı düzenleyerek İstanbul'daki tüm önemli isimleri davet etti.

Davetlilerin karşısına çıkmak için hazırlandığı sırada ise karşısında Ramo'yu bulan Yavuz, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Gerilimin arttığı bu dakikalarda Yavuz, Ramo'yu tehdit etti ancak halası Fidan'ın intikamını almak isteyen Ramo, Yavuz'u vurarak öldürdü!

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #VAZGEÇMEM DEDİ!

Ramo, dün akşam yayınlanan 26. bölümüyle ABC1 20+'da 6.63 izlenme oranı (rating),12.99 izlenme payı (share),AB'de 4.93 izlenme oranı (rating),10.38 izlenme payı (share),Total’de 6.91 izlenme oranı (rating),13.67 izlenme payı (share) elde etti. #Vazgeçmem etiketi ise sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

CİHANGİR VE KÖKSAL KARŞI KARŞIYA!

Ramo, Cihangir'i bitirecek yeni hamlesini yaptı ve Köksal'ı da oyunun içine kattı. Cihangir'i masada zor durumda bırakmak isteyen Ramo, Köksal ile Cihangir'i karşı karşıya getirince işler karıştı. Köksal'ın öldüğünü söyleyen Cihangir, bu gelişmeyle masada büyük bir güç kaybederken, uzun zaman sonra Köksal ile yüzleşti. Yalnız kaldıklarında Köksal'ı tehdit eden ve akşam yemeğine çağıran Cihangir, işini bitirmek için harekete geçti. Cihangir'in planını bozan ve Köksal'ın güvenliğini sağlayan ise Serdengeçtiler oldu.

CİHANGİR, KÖKSAL VE DOĞU'NUN PEŞİNDE!

Köksal'ı alamayan Cihangir, hem Köksal'ı hem de Doğu'yu ortadan kaldırmak için Çilingir'e başvurdu. İstanbul'daki tüm tetikçilerine Köksal ve Doğu'nun beyaz çarpılı fotoğrafını yollayan Çilingir, ikisinin de sağ olarak yakalanmalarını istedi. Çilingir'in adamları tarafından aranan Doğu ise kendini bilerek yakalatarak Cihangir'i öldürmek için plan yaptı ancak tuzağı fark eden Cihangir, Doğu'yu öldürme emri verdi. Bunun üzerine çıkan çatışmada Doğu tek başına Cihangir'in adamlarına saldırırken, kalan son kurşunuyla da kendi canını almaya karar verdi. Onu ölümden son anda kurtaran ise Ramo oldu.

RAMO İLE SİBEL YENİDEN YAN YANA!

Masada Cihangir'e karşı eli güçlenen Ramo, raconu hatırlatarak Cihangir'den Sibel'i istedi. Cihangir ise Sibel'i almaya gelecek olan Ramo'nun ölüm planını devreye soktu. Tam o anlarda Nadya'nın gelmesiyle birlikte Ramo, ölümden kurtuldu ve Sibel'i de alarak evden çıktı. Sibel'i eve getiren Ramo, ailesine her şeyi anlatarak Sibel'in yaptıklarının gerçek sebebini açıkladı. Tüm aile yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşarken, Ramo ile Sibel'in kavuştuğu romantik anlar bölüme damgasını vurdu.

"Dünya tersine dönse vazgeçmem..."

RAMO, ÇİLİNGİR'İ BİTİRDİ!

Ramo, Çilingir'i ve tetikçilerini bitirmek için Serdengeçtiler ile tasarladığı planla tüm düzeni yıktı. Çilingir'in sistemiyle tüm tetikçileri karşı karşıya getiren Ramo, İstanbul'da Çilingir'in adamını bırakmadı.

Ramo, tüm düzeni yıkıyor;