HABERTURK.COM

BKM imzalı, Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Ramo’nun ekrana gelen 9. bölümü aksiyon dolu anlarıyla nefesleri kesti. Heyecanın giderek yükseldiği bölümün final sahnesinde Sibel’i, Alpay’ın götürdüğünü fark eden Ramo, ikiliyi takip etti ve arabayla önlerini kesti.

Kaçmayı kafasına koyan Alpay, Ramo’yu etkisiz hale getirmek için Sibel’in koluna bir zehir enjekte etti. 20 dakika içinde Sibel’in hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Alpay ise kaçtı. Sibel, Ramo’nun kucağına yığılırken Ramo, sevdiği kadını kurtarabilecek miydi?

SOSYAL MEDYA #RAMBEL ETİKETİNİ KONUŞTU!

Ramo, dün akşam yayınlanan dokuzuncu bölümüyle ABC1 20+'da 5.44 izlenme oranı (rating),11.96 izlenme payı (share),AB’de 3.75 izlenme oranı (rating),9.52 izlenme payı (share),Total’de 5.79 izlenme oranı (rating),13.37 izlenme payı (share) elde etti.

#RamBel etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 30 dakika, dünyada ise 1 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. #Ramo etiketi 50 dakika boyunca Twitter Türkiye'de TT listesinde kaldı.

ALPAY, TAŞKAPI'YA SALDIRDI!

Ramo’yu kurtaran Yavuz, Cihangir Bey’e tüm gerçekleri anlatmadığını söyleyip; Ramo ile birlikte hareket etmeye karar verdi.

Alpay’ın beklenmedik saldırıları sonucunda mahalle yangın yerine dönerken, Doğan vuruldu; Taklacı ve Cavidan hayatını kaybetti. Hasan ve Şahin mahallede bir süre dirense de ikili Alpay’ın adamları tarafından rehin alındı.

Eş zamanlı olarak Durdu Baba’nın da mekanına saldırı oldu fakat mekan düşmek üzereyken Boz; Fatoş, Arap ve Durdu Baba’yı kurtardı. Süleyman’ı saldırıların arasından kaçırmayı başaran Halef ise, Süleyman’dan kendi gerçeklerini öğrenmek istedi.

Taşkapı'ya büyük baskın;

HASAN VURULDU!

Süleyman’ın konvoyuna saldıran, Sibel ve Neco’yu da alan Alpay kaçırdığı tüm rehineleri bir depoya kapattı ve elindeki kozu kullanarak komisyonla pazarlık yapmak için buluştu. Alpay elindekilere karşı komisyonun başına geçmeyi teklif etti ve düşünmeleri için süre verdi.

Ramo, rehinelerin yerini öğrenmek için Alpay’ı gizlice takip etse de başarılı olamadı. Bu sırada depoda yaşanan arbedede Hasan vuruldu. Sibel elinden geleni yapsa da Hasan için zaman daralıyordu.

RAMO VE YAVUZ HAREKETE GEÇTİ!

Ramo’dan öğrendiği bir numara ile kelepçelerden kurtulan Sibel, Ramo’ya konumunu bildirdi. Harekete geçen Ramo, Yavuz’la birlikte ortak bir baskın düzenlemeye karar verdi. Pazarlığı kabul etmediklerini anlayan Alpay rehineleri sırayla öldürmeye başladı. O sırada gelen Ramo ve Yavuz ise rehineleri kurtardı. Ancak Alpay son anda kaçarken Sibel’i de aldı.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!