Ramo, Fidan'ın katilinin peşinde

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.
Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 24. bölümünde Ramo ve ailesi, Fidan’ın ölümüyle yıkılmıştır. Başta Ramo olmak üzere bütün aile katili bulmak için ant içer.
Ramo en başta da Cihangir’den şüpheleniyordur. Mazhar da olup bitenden şüphelendiği için o da kendi yöntemleriyle hem Fidan’ın katilini hem de Vasili’nin mallarını yok edenleri arıyordur.
Bir süre sonra Ramo ve Mazhar’ın yolu kesişir. Bu durum Ramo için hiç de hoş olmayacaktır. Diğer yandan Ramo’ya bu işlerden uzak duracağı sözü veren Sibel, önemli bir ipucu yakalayınca peşinden gitmek zorunda kalır. Peşinden gittiği ipucu Sibel’in başını çok büyük bir belaya sokar ve bu bela, Ramo için bir ölüm kalım meselesi olacaktır.
Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!
İşte Ramo’nun 24. Bölüm Tanıtımları;
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