Ramo en zirveye savaş açıyor!

Show TV’nin beğeniyle izlenen dizisi, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği RAMO’nun yeni sezonundan ikinci tanıtım yayınlandı. Ramo’nun adalet savaşı için yeni planlarla en zirvedeki isimlere savaş açacağı yeni sezonda Ramo izleyicilerini pek çok sürpriz bekliyor.

"HER ŞEYE İNANIRIM, BANA İHANET ETTİĞİNE İNANMAM!"

Hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan Ramo’nun yaşadığı en büyük şok, Esra Bilgiç’in hayat verdiği Sibel’in yaptıklarıdır. Sibel’in ona ihanet ettiğine asla ihtimal vermeyen Ramo’nun çözmesi gereken bir bilmece de Sibel’in neden böyle yaptığıdır.

Ramo’nun planı gayet nettir: Cihangir’i ve krallığını bitirmek! Ramo’nun onu uyaran Yavuz Bey’e verdiği cevap ise kararlılığını ve gözüpekliğini yansıtmaktadır: “Bana 24 saat yeter!"

İzleyicilerinin merakla beklediği Ramo, yeni sezonuyla Eylül’de Show TV'de!

İşte Ramo'nun yeni sezon ikinci tanıtımı: