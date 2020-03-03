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İlk bölümünden itibaren beğeni toplayan Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı Ramo dizisinin ekibi çekimlerine Adana’da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde oyuncular İY’İLİK SENDE Derneği’nin başlattığı kan ve hücre bağışı kampanyasına destek vermek üzere kan bağışında bulundu.

Dizinin oyuncularından İlhan Şen, Doğu Can, Sacide Taşaner, Atakan Yarımdünya ve Efsane Odağ gidip kan vermenin yanı sıra halkı da bu konuda bilinçlendirdi.

Her bölümü birbirinden heyecanlı ve aşk dolu Ramo, Show TV’de seyircileriyle buluşmaya devam ediyor.

İşte o anlar;