Ramo ailesini kurtarabilecek mi?

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Ramo’nun bu akşam ekrana gelecek 21. bölümünde Ramo, bütün ailesinin öldürüldüğünü düşünüyordur ve hiç bilmediği bir yerde kendine gelmiştir. Karşısına çıkan adamlar ise Ramo’dan ailesi karşılığında hiç beklemediği bir şey isterler; birini öldürmek. Oysa Ramo kiralık katil değildir.

Diğer yandan Cihangir ve adamları Ramo’nun peşindedir. Ramo, bir yandan canını kurtarmaya çalışırken bir yandan da ailesini ve abisi Hasan’ı kurtarmaya çalışıyordur. Hiç beklemediği bir anda Sibel de ailesini ve Hasan’ı kurtarmak isteyen Ramo’ya açıktan yardım etmeye başlar.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Ramo’nun 21. Bölüm Tanıtımları: